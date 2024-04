Pistola, munizioni e droga in casa: condanna e domiciliari per "Franco 14"

BRINDISI - "Franco 14", al secolo Franco Altavilla, è stato condonnato a quattro anni e otto mesi di reclusione. E' finito nei guai dopo una perquisizione, quando i carabinieri hanno trovato in casa sua droga, un'arma e munizioni. Il personaggio social, noto in città per alcune gag, è stato giudicato con rito abbreviato (che, in caso di condanna, prevede uno "sconto" pari a un terzo della pena). Il pm aveva chiesto una pena più alta: sette anni e quattro mesi. Il 67enne brindisino non si trova in carcere, ma ai domiciliari, in quanto il suo legale - l'avvocato Vincenzo Lanzilotti - ha presentato relativa istanza, accolta dalla gup del tribunale di Brindisi Barbara Nestore. La lettura del dispostivo in aula da parte della gup risale al 2 aprile scorso. L'episodio che ha messo nei guai "Franco 14" è invece del 22 novembre 2023.

Quel giorno, di buon mattino, i carabinieri del Nor della compagnia di San Vito Dei Normanni, guidata dal capitano Vito Sacchi, bussano alla porta di Altavilla e procedono alla pequisizione domiciliare. Questo episodio si inserisce in una più ampia attività di contrasto ai reati in materia di armi e droga. E in effetti la perquisizone dà esito positivo. I carabinieri trovano e sequestrano una pochette con all'interno sette involucri contenenti 35 grammi circa di cocaina. Se ne potrebbero ricavere 200 dosi. Poi, due panetti - uno intero e uno a metà - per complessivi 135 grammi di hashish e 112 bustine di cellophane, che i militari ritengono utili per il confezionamento. C'è anche la questione armi: viene rinvenuta una pistola semiautomatica Browing calibro 7.65 con matricola abrasa e caricatore vuoto inserito. Inoltre, i militari trovano due confezioni contenenti rispettivamente 71 munizioni calibro 7.65 e 25 munizioni calibro 9.

"Franco 14" viene arrestato in flagranza e condotto prima in carcere e poi davanti al gip, durante l'interrogatorio di convalida, prova a difendersi. L'11 gennaio 2024 il pm che si occupa del caso, Mauron Gallone della procura di Brindisi, opta per il giudizio immediato, disposto a stretto giro di posta dal giudice Vittorio Testi. La difesa di Altavilla sceglie il rito abbreviato e così arriva la condanna a quattro anni e otto mesi. "Franco 14" però non sarà in carcere, in quanto l'avvocato Lanzilotti, suo legale, ha presentato istanza per i domiciliari e tale istanza, come detto, è stata accolta.