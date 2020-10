Positivi al covid andavano a lavorare in campagna: denunciati

BRINDISI - Fuori casa nonostante positivi al covid: denunciati per violazione dell’isolamento obbligatorio. Si tratta di tre albanesi residenti a Villa Castelli, un uomo di 42enne, una 54enne e una 43enne. La scoperta è stata fatta dai carabinieri nell’ambito di un servizio per il contenimento della diffusione del virus Covid–19. Sono anche state elevate 17 sanzioni per violazioni amministrative.

I tre soggetti denunciati erano sottoposti a isolamento con provvedimento dell’Asl di Brindisi del 9 settembre scorso. Non sono stati trovati in casa durante alcuni controlli effettuati proprio per monitorare le persone sottoposte a isolamento. Dai successivi accertamenti è emerso che andavano a lavorare in campagna. Rintracciati anche i soggetti con cui erano stati in contatto per l’attivazione delle procedure di isolamento domiciliare.

Le 17 sanzioni riguardano la violazione del divieto di assembramento e del corretto uso della mascherina, oltre alle norme previste per le aziende circa la modalità di ingresso (contingentamento, controllo con termoscanner), affissione di depliant informativi/illustrativi, gestione degli spazi comuni.

Sono state controllate 7 aziende/esercizi commerciali, avanza una proposta di chiusura attività.

“Si raccomanda di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. I dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto”. Si legge in una nota dei carabinieri.

Per i trasgressori sono previste multe che vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di mille euro