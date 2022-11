Presunta corruzione: restituito il Rolex Daytona al cardiologo Palmisano

BRINDISI - La Procura della Repubblica di Brindisi ha disposto il dissequestro dell'orologio Rolex, modello Daytona, ritenuto "quale prezzo del reato di corruzione contestato al dottor Domenico Palmisano e al signor Gabriele Massimo", si legge in un comunicato stampa diramato dalla difesa. Palmisano, assistito dagli avvocati Roberto Cavalera e Vito Epifani, si è visto restituire l'orologio, del valore stimato di 18.500 euro. Gli avvocati del medico hanno presentato richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro dello stesso orologio.

Stando alle indagini condotte dai Nas di Taranto, coordinate dal pm Pierpaolo Montinaro, lo stimato cardiologo 54enne, di Ceglie Messapica, avrebbe accettato alcuni "cadeaux" procedendo in cambio all'acquisto di protesi non necessarie, danneggiando l'Asl. Per questo motivo, mercoledì 26 ottobre, Palmisano è stato arrestato insieme a quattro imprenditori, tutti ritenuti responsabili dei reati di corruzione continuata e, a carico del solo medico, di truffa aggravata e di false attestazioni nell'utilizzo del marcatempo sul luogo di lavoro.

Scorrendo i sei capi d'imputazione presenti nell'ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone, finite tutte ai domiciliari, si possono ricostruire le accuse formulate dal pm della Procura di Brindisi, che ha coordinato le indagini, partite nel 2020, del Nas di Taranto. Il modus operandi sarebbe stato congeniato nei seguenti termini: Palmisano è in servizio presso Cardiologia al Perrino. E' dirigente medico. Lui rassicura gli imprenditori: avrebbe utilizzato quanti più dispositivi prodotti dalla ditta. Per comprovarlo ci sarebbero anche scambi di foto di registri via Whatsapp. Do ut des: in cambio l'imprenditore avrebbe gratificato il medico con dei doni. Ora uno di questi doni è stato restituito a Palmisano.