Salvati in mare da una Ong tedesca: 51 migranti in viaggio verso Brindisi

BRINDISI – Il porto di Brindisi si appresta nuovamente ad accogliere la nave di una Ong che trasporta migranti soccorsi in mare. Si tratta della “Sea eye”, organizzazione non governativa tedesca che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 51 persone, di cui 11 minorenni.

Lo sbarco è previsto per le ore 16 di venerdì (20 ottobre) presso il piazzale antistante al capannone ex Montecatini, nel porto interno, già scenario di altri sei sbarchi dall’inizio dell’anno. Il collaudato meccanismo di accoglienza è stato messo a punto nel corso di un incontro che nella tarda mattinata di oggi (mercoledì 18 ottobre) si è svolto in prefettura.

Come al solito saranno presenti le forze dell’ordine, i soccorritori del 118, i volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Da quanto appreso i minorenni dovrebbero restare presso il Cpr di Restinco. Le destinazioni degli adulti sono in via di definizione. L’ultimo sbarco risale allo scorso 19 settembre, quando ben 471 naufraghi salvati da Medici senza Frontiere approdarono a bordo della Geo Barents.

Per la giornata di domani è previsto uno sbarco anche nel porto di Bari, dove la nave della Ong Humanity 1 arriverà con 90 migranti.