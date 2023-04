Sciopero negli aeroporti: cancellazioni e ritardi anche a Brindisi

BRINDISI – Anche presso l’aeroporto del Salento si stanno registrano dei disagi a causa dello sciopero del personale dell’handling aeroportuale proclamato per la giornata di oggi (venerdì 21 aprile) dal sindacato Cub.

Ritardi e cancellazioni

Al momento della pubblicazione dell’articolo, sul sito di Aerporti di Puglia risulta la cancellazione di due voli Ryanair: quello in partenza da Venezia il cui atterraggio era previsto per le ore 17 e quello proveniente da Malpensa (Milano) che sarebbe dovuto arrivare alle ore 17.55. In ritardo anche altri voli. Il Ryanair in partenza da Pisa dovrebbe arrivare con circa un’ora di ritardo (alle ore 17.55 anziché alle 16.55). Ritardi rispettivamente di circa 25 e 30 minuti per il volo da Linate (Milano) delle 14.40 e quello da Parigi delle 18.10.

I motivi dello sciopero

"Le ragioni della mobilitazione - si legge in un comunicato del sindacato Cub - sono il mancato rinnovo del contratto Assohandlers, scaduto dal 2017; la richiesta di adattare le paghe al caro vita e di fare investimenti nella sicurezza sui luoghi di lavoro; la contrarietà agli accordi sui contratti proposti da Cgil, Cisl e Uil; la denuncia dei mancati riposi e straordinari, programmati, durante la cassa integrazione; la richiesta del riconoscimento dei livelli di inquadramento per le mansioni effettivamente svolte; la richiesta di assunzioni dignitose immediate e di salari adeguati; la contestazione del parametraggio dei salari".