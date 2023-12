Sigarette di contrabbando e quasi 100 chili di fuochi d'artificio sequestrati: un arresto

FRANCAVILLA FONTANA - Nelle scorse ore, quasi 100 chili di fuochi d'artificio sono stati rinvenuti in parte nella casa (sita in un edificio ad alta densità abitativa) di una persona residente nella provincia di Brindisi. La restante parte era detenuta in altri luoghi nella disponibilità del medesimo cittadino.

La merce in alcuni casi era priva di marcatura Ce e di classificazione ministeriale italiana. Inoltre, l'individuo non possedeva alcuna licenza per la vendita e nessun locale idoneo al deposito.

Nel corso dell’intervento, posto in essere dal comando provinciale dela guardia di finanza di Brindisi, sono stati altresì ritrovati, all’interno dell’abitazione, 16 pacchetti di sigarette di contrabbando e 18 sigarette elettroniche usa e getta, privi del contrassegno dei monopoli di Stato.

Le attività, portate avanti dai militari della compagnia di Francavilla Fontana, sono state eseguite attraverso tecniche di osservazione, controllo e pedinamento ed un’analisi delle piattaforme social utilizzate per la vendita di tali prodotti.

Il possessore è stato tratto in arresto e segnalato alla Procura della Repubblica di Brindisi per detenzione, fabbricazione, commercio abusivo ed omessa denuncia all’Autorità di materiale esplodente. Visto il rinvenimento delle sigarette di contrabbando, è stato anche segnalato in via amministrativa all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Bari.