Sigilli a tavolini, ombrelloni e giochi e 3 denunce: il bilancio di una serata estiva di controlli

CAROVIGNO - Tavolini, sedie e ombrelloni sequestrati, tre persone denunciate: è il bilancio dei controlli in una serata estiva delle forze dell'ordine. Ieri, lunedì 17 luglio 2023, nella località marina di Torre Santa Sabina (frazione di Carovigno), sono stati effettuati dei controlli straordinari agli esercizi commerciali, da parte dei militari della sezione di polizia marittima della Capitaneria di Porto, dei militari della stazione carabinieri di Carovigno, dei militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Brindisi e del personale della polizia locale di Carovigno, con la preziosa collaborazione del personale tecnico del Comune di Carovigno.

Le attenzioni delle forze dell'ordine si sono concentrate sui locali di ristorazione, che posizionano tavoli, sedie e arredi vari sul suolo pubblico e in aree demaniali presenti nell’area sottoposta a controllo. Non sono mancati i controlli anche agli ambulanti che nel periodo estivo si posizionano con le loro bancarelle sul suolo pubblico.

La capillare attività di controllo ha portato alla denuncia di tre persone, a tre sequestri penali, tre sanzioni amministrative e a due sequestri amministrativi. In particolare, si è accertato che due noti ristoratori avevano occupato con tavoli, sedie e ombrelloni due aree demaniali non in loro concessione. Inoltre, una società di spettacoli viaggianti aveva arbitrariamente occupato senza autorizzazione un’area demaniale con varie attrezzature di giochi per bambini.

I militari, oltre a denunciare all’autorità giudiziaria i tre titolari, hanno sottoposto a sequestro penale diversi tavolini, sedie, ombrelloni, un’area giochi bimbi su ruote e tre tirapugni. Due titolari di attività di ristorazione sono stati sanzioni amministrativamente, per aver occupato con la posa di sedie e tavolini, il suolo pubblico senza autorizzazione, l’area è stata immediatamente liberata.

Infine, è stato posto sotto sequestro amministrativo un banco di un ambulante sprovvisto di qualsiasi autorizzazione. La proficua collaborazione fra gli organi dello Stato consente di razionalizzare l’impegno e di mettere a fattor comune lo sforzo proteso alla tutela della legalità, andando nella direzione della salvaguardia della collettività.