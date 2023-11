Aggressione in ospedale, Villaggio Sos: "Solidarietà al medico e agli operatori sanitari"

Il villaggio Sos di Ostuni esprime la propria solidarietà al medico dell’ospedale di Ostuni che due giorni fa è stato aggredito da un proprio ospite minorenne. Lo fa attraverso un post a firma del presidente Sergio Montanaro pubblicato sulla propria pagina Facebook, che riportiamo di seguito.

Il Villaggio Sos di Ostuni desidera esprimere profondo dispiacere e solidarietà al medico e gli operatori sanitari coinvolti nell'incidente avvenuto nella scorsa notte presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ostuni.

Il coinvolgimento di uno degli ospiti del nostro Villaggio in questo incidente è per noi motivo di grande preoccupazione. Condanniamo qualsiasi atto di violenza e siamo lieti che il personale coinvolto nell'incidente non abbia riportato gravi conseguenze.

I nostri educatori sono adeguatamente preparati per gestire situazioni delicate e complesse, impegnandosi quotidianamente nell'assistere e supportare i ragazzi del Villaggio. Casi come quello accaduto rappresentano episodi isolati per i quali, tuttavia, occorre un enorme sforzo da parte della comunità per comprenderne la delicatezza delle situazioni di vita di alcuni dei nostri ospiti.

Il Villaggio Sos di Ostuni rimane impegnato nel garantire il benessere e la sicurezza dei suoi ospiti, nell'ottica di un supporto sempre più efficace e responsabile per i giovani che accogliamo.