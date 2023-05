Spari contro la vetrina del negozio del presidente del Brindisi Fc e quella del fratello

BRINDISI - Risveglio amaro per il presidente del Brindisi Calcio, Daniele Arigliano, reduce dei festeggiamenti per la promozione della squadra biancazzurra in Serie C: alle prime ore del giorno di oggi, venerdì 19 maggio, le vetrine di due attività commerciali intestate una a lui e l'altra al fratello, sono state raggiunte da colpi di arma da fuoco. Precisamente il negozio "L'aspirapolvere" di proprietà del fratello Teodoro noto come Teddy residente a Brindisi, anche socio della Brindisi Fc, e il caseificio artigianale "L'amor di Latte" intestato, invece, allo stesso presidente che abita nel Leccese.

Si tratta delle attività con sede sulla circonvallazione di Cavallino di Lecce. I carabinieri, giunti sul posto attorno alle 4.30, per il sopralluogo del caso, hanno contato cinque colpi contro la vetrina del negozio di elettrodomestici e due contro quella del caseificio. In questo caso, al momento degli spari, nello stabilimento c'erano già operai a lavoro che non si sono accorti di nulla e per fortuna non sono rimasti feriti. Sul posto anche i diretti interessati, proprietari anche di filiali site nel Brindisino che da quanto risulta al momento non sarebbero state oggetto di atti intimidatori.