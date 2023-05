Playoff scudetto, quarti di finale: il calendario delle prime tre gare

BRINDISI – La Happy Casa Brindisi esordirà sabato 13 maggio, alle ore 20.30, alla Segafredo Arena di Bologna, contro la Virtus. Conclusa la regular season, la Lega di Serie ha diramato il calendario delle prime tre gare dei quarti di finale dei playoff scudetto, che come di consueto saranno disputati al meglio delle cinque.

Con la vittoria sul Banco di Sardegna Sassari, l’EA7 Emporio Armani Milano chiude al primo posto grazie alla differenza canestri nel confronto diretto con la Virtus Segafredo Bologna che resta seconda. Al terzo posto la Bertram Yachts Derthona Tortona, quarta l'Umana Reyer Venezia vittoriosa nel derby con la NutriBullet Treviso; quinto il Banco di Sardegna Sassari; sesta la Dolomiti Energia Trentino.

Gli ultimi due posti vanno alla Happy Casa Brindisi, che chiude settima grazie alla vittoria in casa sulla Pallacanestro Trieste alla Carpegna Prosciutto Pesaro, ottava con il successo sulla Bertram Yachts Derthona Tortona, che la premia sulla Germani Brescia che chiude nona, a causa dello 0-2 nei confronti diretti con Pesaro.

Le otto partecipanti alla poule scudetto sono state suddivise in due tabelloni. Nel primo rientrano: Milano, Pesaro, Venezia e Sassari. Fanno parte del secondo: Virtus Bologna, Happy Casa Brindisi, Tortona, Trentino.

La vincente del quarto di finale fra Virtus Bologna ed Happy Casa affronterà quindi in semifinale la vincente dello scontro fra Tortona e Trentino. Gara 3 della serie Virtus – New Basket è in programma lunedì 15 maggio, alle ore 20.30, sempre a Bologna. Gara tre si disputerà venerdì 19 maggio, alle ore 21, al PalaPentassuglia

Il calendario

GARA 1

Sabato 13 Maggio 2023

EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro ore 18.00

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari ore 19.30

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi ore 20.30

Domenica 14 Maggio 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 18.00

GARA 2

Lunedì 15 Maggio 2023

EA7 Emporio Armani Milano – Carpegna Prosciutto Pesaro ore 21.00

Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari ore 20.00

Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi ore 20.30

Martedì 16 Maggio 2023

Bertram Yachts Derthona Tortona – Dolomiti Energia Trentino ore 19.00

GARA 3

Giovedì 18 Maggio 2023

Carpegna Prosciutto Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano ore 20.00

Banco di Sardegna Sassari – Umana Reyer Venezia ore 21.00

Venerdì 19 Maggio 2023

Happy Casa Brindisi – Virtus Segafredo Bologna ore 21.00

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Yachts Derthona Tortona ore 20.00