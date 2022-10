Il Fasano non si ferma più: 2-0 al Bitonto e primo posto in classifica (con Brindisi e Casarano)

Il Fasano vince ancora e vola in testa alla classifica, a pari merito con Brindisi e Casarano: allo stadio Curlo i biancazzurri si sono imposti per 2-0 sul Bitonto. A sbloccare il risultato per i padroni di casa è stato Battista, al secondo centro in questa stagione, ben servito da Forbes dopo un'azione personale (13'). Successivamente i biancazzurri hanno avuto altre occasioni per raddoppiare, ma senza riuscirci. Nella ripresa il risultato rimane invariato fino al 92', quando Bianchini, su assist di Maldonado, firma il raddoppio per la squadra guidata da Ivan Tisci. Il match finisce così: quarto successo complessivo per il Fasano che, come già accennato, ha raggiunto quota 14 punti in cima alla graduatoria del Girone H.