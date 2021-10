Avellino-Virtus Francavilla, le probabili formazioni: Taurino conferma gli stessi undici che hanno affrontato il Taranto?

Ecco come le due squadre potrebbero scendere in campo in vista del match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C (allo stadio Partenio-Lombardi, ore 17:30)

Una prova di maturità importante, come l'ha definita il tecnico Roberto Taurino, quella che vedrà impegnata la Virtus Francavilla oggi contro l'Avellino nel match per l'ottava giornata del campionato di Serie C, girone C. Nel match di domenica scorsa col Taranto (terminato 0-0) i biancazzurri hanno fornito una bella prova inanellando il terzo risultato utile di fila: in terra campana servirà non solo confermare quanto di buono fatto finora, ma bisognerà alzare ulteriormente il livello per cercare di portare a casa un buon risultato.

I padroni di casa arrivano alla sfida avendo incassato una sconfitta per 2-1 contro il Monterosi e dopo una settimana delicata, visti i rumors sul possibile esonero dell'allenatore Piero Braglia che però alla fine è rimasto alla guida della squadra. L'Avellino finora ha raccolto solo 8 punti in campionato ed è alla ricerca di una svolta. Braglia sarebbe orientato al ritorno della difesa a tre, schierandosi a specchio rispetto alla Virtus Francavilla: Forte tra i pali, dietro alla retroguardia formata da Silvestri, Dossena e Bove; in mezzo Aloi in cabina di regia coaduivato da Carriero e D'Angelo, mentre in attacco Gagliano andrebbe a far coppia con Maniero. Modulo 3-5-2.

Per la Virtus Francavilla invece non sono previsti grossi cambiamenti: Taurino è pronto a confermare praticamente gli stessi undici che sono scesi in campo nell'ultimo turno di campionato. Davanti al portiere Nobile ci sarà il solito trio difensivo Idda-Miceli-Caporale. Sulle fasce Pierno ed Enyan, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Prezioso sembrerebbe in vantaggio su Mastropietro per un posto in mediana. L'attacco sarà composto da Maiorino e Ventola, con Perez pronto a subentrare e giocare un considerevole spezzone di partita.

Avellino-Virtus Francavilla, le probabili formazioni

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Bove; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Gagliano, Maniero. All.Braglia.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Carella, Prezioso, Tchetchoua, Enyan; Maiorino, Ventola. All. Taurino.