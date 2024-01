Brindisi, colpo in attacco: c'è il ritorno di Malik Opoola

Serie C Girone C

Il Brindisi batte un colpo in attacco riaccogliendo Malik Opoola. L'attaccante classe 2004 è tornato in Puglia dalla Carrarese, con la formula del prestito: per lui, finora, lo score è stato di sole due presenze in campionato.

Opoola, in grado di essere impiegato su entrambe le fasce del reparto offensivo, è stato tra i protagonisti assoluti della cavalcata del Brindisi in Serie C nella stagione 2022/2023, nella quale ha totalizzato ventidue presenze e undici reti tra campionato, playoff Serie D e Poule Scudetto. Una pedina in più a disposizione del tecnico Giorgio Roselli in vista della corsa salvezza.

Malik Opoola ritorna al Brindisi, il comunicato ufficiale dei biancazzurri

SS Brindisi FC comunica di aver acquisito dalla Carrarese, a titolo temporaneo, l’attaccante Malik Opoola, classe 2004. Opoola si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra.Bentornato, Malik!!!