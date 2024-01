Brindisi, ufficiali le dimissioni di Massimo Cerri. Francesco Lamazza nuovo ds

Serie C Girone C

Avvicendamento nei ranghi dirigenziali del Brindisi. Dopo alcune settimane nelle quali la notizia è iniziata a circolare, è arrivata l'ufficialità delle dimissioni del direttore sportivo Massimo Cerri: l'ex Alessandria lascia così la città adriatica dopo essere arrivato l'estate scorsa.

A sostituirlo, come reso noto dallo stesso club, sarà Francesco Lamazza: il classe 1973 è reduce dall'esperienza con la Vibonese, ed inoltre può vantare una lunga esperienza in altri club come Cavese, Sambenedettese, Messina, Pro Sesto, Lecco e Pro Patria. Lamazza ha rivestito in passato anche il ruolo di osservatore per la Juventus.