Brindisi Fc, ecco il calendario: ancora esordio a Francavilla in Sinni

BRINDISI - Nel giorno in cui viene ufficializzato l’ingaggio di Matteo Di Piazza, attaccante top per il campionato di Serie D, sono stati diramati anche gironi e calendari della Lnd 2022/23. Come di consueto i biancazzurri allenati da mister Ciro Danucci sono stati inseriti nel raggruppamento H, insieme ad altre 17 squadre. (Nella foto in basso Matteo Di Piazza, insieme alla dirigenza del Brindisi)

Si tratta di Afragolese, Cavese, Gladiator, Nocerina, Puteolana, Francavilla in Sinni, Lavello, Matera, Barletta, Bitonto, Casarano, Città di Fasano, Gravina, Martina, Molfetta, Nardò, Team Altamura. Il torneo inizierà il 4 settembre e si chiuderà il 7 giugno. Fra il 21 dicembre e l’8 gennaio vi sarà la pausa invernale. Le prime otto giornate (fino al 23 ottobre) saranno disputate alle ore 15. Dal 30 ottobre al 19 marzo si giocherà alle 14.30. Poi, fino al termine della stagione, sempre alle 15.

Il Brindisi, per uno strano scherzo del destino, farà il suo esordio, domenica 4 settembre, sullo stesso terreno di gioco in cui debuttò anche lo scorso anno, ossia quello del Francavilla in Sinni. La prima in casa si svolgerà invece domenica 15 settembre, contro il Bitonto. Alla terza, trasferta in casa del Gravina.

Da segnare in rosso gli appuntamenti contro Nocerina (andata, in Campania, il 16 ottobre, ritorno il 19 febbraio), considerata una delle papabili alla promozione, Matera (andata 6 novembre a Matera, ritorno il 19 marzo), Barletta (andata il 12 novembre al Fanuzzi, ritorno il 26 marzo) e Fasano (andata il 20 novembre in trasferta, ritorno il 2 aprile). Il campionato si chiuderà il 7 giugno, con la sfida casalinga contro il Gladiator (andata il 21 dicembre al Fanuzzi).