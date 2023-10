Cambio in panchina per la Cedas Avio Brindisi: Gioacchino Marangio è il nuovo tecnico

La Cedas Avio Brindisi, con profondo dispiacere, comunica l’avvicendamento della guida tecnica per la prima squadra. Al tecnico Piero Caputo, che si ringrazia per il lavoro svolto sempre con grande impegno e passione prima nel settore giovanile e poi alla guida della prima squadra, subentra Gioacchino Marangio.

La scelta societaria, in questo difficile momento, è ricaduta su un tecnico di grande esperienza come Gioacchino Marangio. L'allenatore brindisino ha l’abilitazione da professionista, UEFA A e vanta nel suo curriculum una lunga serie di successi nei campionati di promozione ed eccellenza. Ad affiancare mister Marangio, come collaboratore tecnico, sarà Renato Angelé

A mister Caputo l'augurio delle migliori fortune future e a mister Marangio quella di un buon lavoro alla guida della Cedas Avio Brindisi.

Fonte: comunicato ufficiale Cedas Avio Brindisi