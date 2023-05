Il cammino della Cavese: 14 risultati utili di fila e miglior attacco del campionato

Prima in solitaria per gran parte del campionato, nelle ultime settimane la Cavese ha rallentato venendo agganciata al primo posto dal Brindisi: e dunque si dovrà disputare lo spareggio che stabilirà quale squadra otterrà la promozione diretta in Serie C (la gara è in programma domenica 14 maggio).

La Cavese è stata protagonista di un grande cammino in questa annata, arrivando a toccare quota 69 punti dopo 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Allo stadio Lamberti gli uomini guidati da Emanuele Troise hanno raccolto 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte mentre in trasferta sono arrivati 9 successi, 5 pari e 3 ko; numeri praticamente identici a quelli messi a referto dal Brindisi. La Cavese può vantare il miglior attacco della stagione regolare con 66 reti, 35 sono invece ammontano i gol al passivo. Nel girone di ritorno i blufoncè hanno racimolato una striscia positiva di ben 14 risultati utili consecutivi, prima delle due sconfitte di fila contro Martina e proprio Brindisi che hanno ridisegnato la classifica.

La punta centrale Ciro Foggia è il miglior marcatore di squadra con 15 reti in 32 presenze. Dietro lui l'ala Pablo Banegas e la seconda punta Mattia Gagliardi, autori di 10 gol a testa.