Cedas Avio Brindisi, rafforzata la difesa con l'ingaggio di Mauro Margarito

Altro innesto di esperienza per la Cedas Avio Brindisi, che puntella la difesa con l'arrivo di Mauro Margarito. Per il classe 1990 si tratta di un ritorno, dato che ha già militato in passato nella società biancazzurra.

Nel corso della carriera ha vestito la maglia del Brindisi, giocando assieme a Jaime Leon Merito (ingaggiato da poco dalla Cedas) e vincendo i campionati di Prima Categoria e Promozione; oltre ad aver giocato per Grottaglie, Mesagne e Manduria, nelle ultime tre stagioni ha fatto parte della rosa del Latiano: 18 presenze e 5 gol lo score della stagione 2022/2023.