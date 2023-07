Ceglie, nominato Pierangelo Semerano come segretario sportivo. Tre stage in programma a luglio

Il Ceglie contnua a lavorare in vista della stagione 2023/2024. Dopo aver confermato Francesco Gioia nel ruolo di direttore sportivo, la società ha annunciato di aver nominato Pierangelo Semerano come segretario generale: Semerano, in passato, ha maturato tra le altre un'esperienza all'Ostuni. "Felice di iniziare una nuova avventura -ha dichiarato Semerano ai canali ufficiali del club- Ringrazio il Presidente e tutto lo staff dirigenziale per avermi permesso di entrare nella famiglia Calcio Ceglie".

Contestualmente il Ceglie ha reso note le date per tre stage che si terranno nel mese di luglio (il 7, il 13 e il 20) e che saranno riservati ai calciatori nati tra il 2003 e il 2007. Gli appuntamenti sono stati fissati allo stadio Stoppa, alle ore 17:00, e per partecipare bisognerà presentare un certificato medico di idoneità sportiva.