Coppa Italia Promozione, il Ceglie strappa il pass per il secondo turno: pari a reti bianche contro la Cedas Avio Brindisi

Squadra in casa Ceglie

Sarà il Ceglie a proseguire il cammino nella Coppa Italia di Promozione: questo il verdetto del derby di ritorno giocatosi presso il campo comunale Stoppa contro la Cedas Avio Brindisi, terminato con il risultato di 0-0. A premiare i gialloblù è stato il gol segnato in trasferta all'andata (risultato di 1-1).

Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa la Cedas ha creato qualche occasione pericolosa, tra cui una traversa colpita in un'azione orchestrata da Lotito, mentre i padroni di casa si sono messi in evidenza tramite delle ripartenze. Il risultato alla fine non è cambiato e quindi il Ceglie può festeggiare il proseguimento del cammino nella competizione; si interrompe invece, quello della Cedas Avio Brindisi.