Coppa Italia Promozione, secondo turno: il Ceglie si aggiudica l'andata contro il Talsano

Va al Ceglie il primo atto del secondo turno della Coppa Italia della Promozione pugliese contro il Talsano. Allo stadio Stoppa i gialloblù hanno avuto la meglio per 2-1 sulla formazione tarantina, concretizzando così una vittoria che può essere d'aiuto in vista della gara di ritorno di giovedì 9 novembre.

I padroni di casa si sono portati avanti sul 2-0 grazie alle reti di Bojang e Nazaro; nel finale di contesa gli ospiti hanno accorciato le distanze con Conte: i giochi per il Ceglie, dunque, non sono ancora chiusi ma basterebbe anche un pareggio a Talsano per poter proseguire il cammino nella competizione.