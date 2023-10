Coppa Italia Promozione, andata secondo turno: il Ceglie è pronto ad ospitare il Talsano

Squadra in casa

Squadra in casa Ceglie

Ritorna la Coppa Italia della Promozione pugliese, con lo svolgimento dell'andata del secondo turno che si terrà giovedì 12 ottobre. Dopo le eliminazioni di Cedas Avio Brindisi e Carovigno, tra le asquadre brindisine rimaste in corsa è rimasto solo il Ceglie che nella precedente fase della competizione ha strappato il pass proprio ai danni della Cedas (grazie alla regola dei gol in trasferta).

I gialloblù affronteranno in casa, alle ore 15:30, contro il Talsano: entrambe le formazioni si sono già scontrate nella prima giornata di campionato, con i brindisini che si sono imposti per 1-0 grazie alla rete firmata da Bojang all'82'. Finora in regular season il Ceglie ha raccolto 5 punti (una vittoria, due pareggi e due sconfitte), mentre il Talsano ne ha messi a referto 3 (un successo e quattro ko).

La gara di ritorno si giocherà a campo invertito giovedì 9 novembre.