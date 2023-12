Doppio colpo offensivo per il Mesagne: ingaggiati Cedric e Sekou

Doppio colpo di mercato in casa Mesagne Calcio. La società ha reso noto nelle ultime ore di aver portato a compimento una doppia operazione in entrata : si tratta di NANITELAMIO CEDRIC e NIARE SEKOU.

CEDRIC, Cresciuto nel AS Cannes, ha indossato le maglie del Alcanenense, AS Saint Priest, FC Ordino, Lokomotiv Go, Reims Sainte A.

Ricopre il ruolo di esterno d'attacco. Rapido nei movimenti, mostra buona capacità nelle scelte quando arriva in zona di rifinitura o quando si smarca in profondità attaccando l'area di rigore. Possiede un buon atletismo che lo rendono un giocatore veloce, rapido e dotato di un buon tiro.

NIARE, giovane attaccante, si presenta come un calciatore opportunista abile nello smarcarsi e rapido nell'attaccare gli spazi. Attaccante veloce possiede un tiro forte e preciso, gioca in appoggio proteggendo la palla con il corpo e attuando movimenti per smarcarsi o per creare spazi a favore dei suoi compagni.

Niare Sekou (Foto Mesagne pagina Facebook)

Entrambi i calciatori sono già tesserati e disponibili domani per l’importante sfida contro il A. Toma Maglie, che si giocherà allo stadio Alberto Guarini alle ore 14.30. Tutto il Mesagne Calcio accoglie Cedric e Niare con un caloroso benvenuto, augurandogli di raggiungere nuovi traguardi sportivi con la maglia gialloblu.

Fonte: comuicato ufficiale Mesagne