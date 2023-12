Eccellenza Puglia, Mesagne: ufficializzato l'arrivo di quattro calciatori

Il Mesagne Calcio comunica il tesseramento di quattro nuovi calciatori, che andranno a arricchire la rosa di mister Germano e saranno disponibili già da domenica contro il SSD San Pietro Vernotico.



Munoz Braian Gabriel

Giocatore brevilineo dotato di una buona tecnica oltre ad avere compiti di copertura, predilige portarsi in zona di rifinitura e di puntare l'avversario nell'uno contro uno. E' abile nel dribbling grazie anche alla sua agilità e rapidità di movimento. Proviene dal Isola Capo Rizzuto - Eccellenza Calabra.

Halm Morris

Gioca come trequartista dotato di una buona visione di gioco e di un'ottima capacità nelle scelte risultando spesso decisivo in fase di rifinitura.

Weslei Della Vecchia

Esterno d'attacco brevilineo, capace di giocare in più ruoli in attacco. Giocatore rapido e agile nei movimenti, pericoloso in fase di rifinitura sia con passaggi chiave che con conclusioni dalla distanza.

Usa spesso il dribbling per smarcarsi dell'avversario, proviene dal Vultur Rionero Eccellenza Lucana.

Gabriele Tatullo

Centrocampista classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile del Manduria, Prato, Foggia, Taranto. Centrocampista con un ottima visone di gioco, proviene dal Policoro Calcio - Eccellenza Lucana.

Un'importante rivoluzione quella voluta dal presidente Todisco nel cercare di dare una scossa all’ambiente dopo i risultati della prima parte del campionato che vedono i gialloblù fermi a 10 punti in classifica, fondamentale sarà l’approccio alle prossime gare. Domenica i ragazzi di Mister Germano saranno impegnati in trasferta nel derby contro il San Pietro vernotico. La gara si giocherà comunque al Guarini di Mesagne, per l'indisponibilità dello stadio del San Pietro V.

La società del San Pietro Vernotico che domenica ci ospiterà allo stadio Guarini di Mesagne ha deciso che la gara si giocherà alle ore 15:00 e il costo del biglietto sarà di 7€ per gli uomini e 5€ per le donne.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne