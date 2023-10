Mesagne Calcio, ennesima sconfitta nel campionato di Eccellenza: allenatore sollevato dall'incarico

MESAGNE - ll Mesagne Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Alfredo Cimino. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto durante tutto il periodo del suo incarico, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

In attesa di comunicare il nome del nuovo tecnico, la squadra è provvisoriamente affidata al secondo allenatore Mino Semeraro.

La decisione è stata presa dopo l'ennesima sconfitta. Nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone B, disputatasi ieri, il Mesagne Calcio ha perso in casa per 0 a 2 contro Brilla Campi.