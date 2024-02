Ora è anche ufficiale: l'Ostuni si è ritirato dal campionato di Eccellenza

L'Ostuni si è ufficialmente ritirato dal campionato di Eccellenza pugliese 2023/2024. Dopo quattro partite nelle quali la squadra della Città Bianca non si è presentato, perdendole tutte per 3-0 a tavolino, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti che chiude di fatto in maniera definitiva la vicenda.

Tutte le gare disputate finora dall'Ostuni non saranno ritenute valide per la classifica, mentre le squadre che avrebbero dovuto affrontarlo nelle prossime settimane osserveranno un turno di riposo. I calciatori tesserati da ora in poi sono svincolati. Lo scorso gennaio il presidente del club Gianluca Fiorentino aveva già annunciato il ritiro tramite un video, spiegando che la decisione era arrivata a seguito del blocco FIFA imposto per le future tre sessioni di mercato.

Ostuni ritirato dal campionato, il comunicato ufficiale

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 144 del 15 Febbraio 2024 relativa al ritiro dal Campionato di competenza, visto l’art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., propone alla Presidenza Federale per la decadenza dall’affiliazione la società A.S.D. OSTUNI 1945 di Ostuni (BR) matricola 917927.

Ai sensi dell’art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d’autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale. In ottemperanza a quanto stabilito dal comma 3 dell’Art. 53 delle N.O.I.F., qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

Tutte le Società che per calendario avrebbero dovuto incontrare la Società A.S.D. OSTUNI 1945 osserveranno un turno di riposo.

