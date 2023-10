Eccellenza Puglia: primo punto per l'Ostuni, cade ancora il Mesagne

La sesta giornata del campionato di Eccellenza ha sorriso a metà all'Ostuni, che era passato in vantaggio nel primo tempo ma che è stato ripreso quasi allo scadere dall'Otranto: primo punto in campionato per il club della Città Bianca.

Terzo ko consecutivo invece per il Mesagne, caduto in casa contro la soprendente Virtus Matino andata a segno per due volte nel primo tempo.

Mesagne-Virtus Matino 0-3 [Azzinari al 16', Pirretti al 39', Mossolini al 78']

Ostuni-Otranto 1-1 [Sené (OS) al 38', Nicolazzo (OT) al 92']

San Pietro Vernotico-Brilla Campi [in campo dalle 18:30]

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 16 (punti) Ugento 15 Virtus Matino 13 Massafra 12 Brilla Campi 10 Novoli 9 Arboris Belli 7 Atletico Racale 6 San Pietro Vernotico 6 Maglie 6 Otranto 5 Ginosa 5 Mesagne 4 Ostuni 1

(articolo in aggiornamento)