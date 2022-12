Fasano, altro colpo importante: ecco Luigi Falcone

Altro colpo di mercato per l’U.S. Città di Fasano che comunica d’aver acquistato fino a giugno 2024 il diritto alle prestazioni dell’attaccante Luigi Falcone. Nato a Mesagne il 26 maggio 1992, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce, club di cui ha fatto parte nel campionato di Serie A 2012-13.

La stagione successiva, trasferitosi a Lanciano, disputa due campionati di Serie B segnando 4 gol. In cadetteria ha vestito anche la maglia del Varese per due stagioni totalizzando 6 reti in 37 gare. In Serie C vanta 110 presenze e 15 gol con Catania, Reggiana, Catanzaro, Pistoiese, Viterbese e Taranto.

Nella quarta serie nazionale ha collezionato 50 presenze e 9 gol tra i vari club in cui ha militato: Bitonto, Taranto (con gli ionici ha vinto il campionato di Serie D girone H 2020-21) e Trapani, squadra in cui nella prima parte di questa stagione aveva totalizzato 5 gol in 11 gare.

“Sono davvero contento di aver scelto Fasano - rivela Falcone- Sono qui a disposizione del mister e dei miei nuovi compagni per contribuire alla crescita di questo progetto e per raggiungere insieme i nostri obiettivi. In campo mi piace partire dalla fascia sinistra per sviluppare il mio gioco, ho sempre ricoperto questo ruolo sia da centrocampista che da attaccante esterno".

Fonte: comunicato ufficiale Fasano