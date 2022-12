Fasano, rafforzata la mediana con l'innesto di Gabriel Chironi

Nuovo innesto per il centrocampo biancazzurro: ha firmato Gabriel Chironi.

L’argentino, nato il 16 dicembre 1991 a Neuquén, ha militato per tre stagioni nella serie B argentina (Primera Nacional) con le maglie di Cipolletti, Crucero, E. de San Luis: per lui 30 presenze ed un gol. In patria vanta anche 22 partite nella massima serie (Superliga), sette in Copa Argentina e in Copa Federación. Nella stagione 2019/20, si trasferisce a Castrovillari (Serie D gir. I) dove si misura per la prima volta con il calcio italiano. A gennaio, nel corso del mercato invernale, accoglie la proposta del Savoia, club dello stesso girone. Nella quarta serie italiana totalizza 19 presenze ed 3 reti.

In carriera (stagione 2020-21) ha avuto dei trascorsi nella Serie C spagnola con il Real Balompédica Linense, club con cui ha collezionato 48 presenze ed un gol.

In maglia andalusa vanta anche una gara in Coppa del Re.

“Sono contento di arrivare in questo club! Ho parlato più di una volta con la società e ho capito fin da subito che qui c’è la giusta mentalità. In campo mi piace agire da mezzala, ma mi metterò sempre a disposizione del mister. Non sarà il mio primo anno in Italia, conosco abbastanza bene la Serie D, ho tante aspettative per questa squadra e credo che ci siano tutti i presupposti per far bene".

Fonte: comunicato ufficiale Fasano