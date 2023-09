Fasano, altro pari interno: contro il Manfredonia finisce a reti bianche

Continua il percorso del nuovo Fasano guidato da Luca Tiozzo, finora ancora imbattuto in questo campionato: allo stadio Curlo i biancazzurri hanno colto il secondo pareggio della stagione contro l'ostico Manfredonia, al termine di una gara dove non sono mancate le occasioni da gol; in particolare gli ospiti nel primo tempo si sono resi pericolosi con il tentativo dalla distanza di Basualdo, respinto però dal portiere Lazar. Nessuna squadra è riuscita a prevalere sull'altra e così alla fine il Fasano è salito a quota 5 punti in classifica.