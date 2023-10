Fasano, altro pari interno: contro il Rotonda finisce 1-1

Squadra in casa

Quinto risultato utile consecutivo per il Fasano, che mantiene l'imbattibilità in questo avvio di campionato. Allo stadio Curlo gli uomini guidati da Luca Tiozzo hanno ottenuto un pareggio per 1-1 nella sfida al Rotonda: si è trattato del terzo pareggio di fila ottenuto tra le mura amiche.

I padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 26', grazie a Battista che ha colto il terzo centro personale in questa stagione direttamente su calcio di rigore. Al 60' tuttavia gli ospiti sono riusciti a formalizzare la replica con Fernandez. Il Fasano è così salito a quota 9 punti in classifica.