Fasano, Vincenzo Corvino è il capocannoniere della regular season 2022/2023

C'è il nome di Vincenzo Corvino in cima alla classifica dei migliori marcatori del girone H della Serie D. L'attaccante del Fasano in questa stagione ha messo a referto 17 reti (condite da 4 assist) in 32 presenze; alle sue spalle, a completare il podio della graduatoria, ci sono Gianmarco Piccioni del Matera con 16 reti e Fabio Longo dell'Afragolese fermatosi a quota 15.

Per Corvino si tratta del maggior numero di reti segnate in una stagione in forza al Fasano, visto che precedentemente era arrivato fino a 11 lo scorso anno e nella stagione 2018/2019, annata in cui è approdato in biancazzurro. Tolta la parentesi Taranto nel 2020/2021, il classe 1991 ha vestito sempre la maglia del Fasano negli ultimi cinque anni.