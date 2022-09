Francavilla in Sinni-Brindisi, Danucci: "Gara complicata, dovremo essere concentrati"

Inizierà dallo stadio Fittipaldi l'avventura in campionato del Brindisi, che sarà al cospetto del Francavilla in Sinni domenica 4 settembre (calcio d'inizio alle ore 15:00). Un impegno non semplice per i biancazzurri, che in estate sono stati grandi protagonisti sul mercato: dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Fasano c'è la voglia di ripartire col piede giusto e conquistare i primi punti stagionali. A presentare la gara è stato il tecnico CIro Danucci.

"La squadra sta bene, ci siamo allenati al meglio -ha dichiarato Danucci- La settimana è stata intensa, siamo pronti a questa gara che si preannuncia difficile. Affronteremo una squadra forte, che ha aggiunto qualità ad un'ossatura già presente lo scorso anno. Dovremo giocare con attenzione e concentrazione, il girone H è quello più affascinatnte dell'intera Serie D. Ogni partita non è scontata"-