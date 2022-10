Giugliano-Virtus Francavilla, ecco chi dirigerà l'incontro

Il Sig. Eugenio Scarpa della sezione AIA di Collegno sarà l’arbitro di Giugliano-Virtus Francavilla Calcio di sabato 8 ottobre 2022 alle ore 14.30, valevole per la settima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Davide Conti della sezione di Seregno e Stefano Franco della sezione di Padova. Quarto Ufficiale il sig. Marco Marchioni della sezione di Rieti.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Collegno dirigerà per la seconda volta i biancazzurri.

L’unico precedente risale alla scorsa stagione nella quale ha diretto Virtus Francavilla Calcio-Campobasso (terminata 4 a 4 con 1 ammonizione comminata ai biancazzurri ed un rigore contro).

Per il sig. Scarpa 37 presenze in serie C (9 nel girone A, 15 nel girone B, 9 nel girone C, 4 in Coppa Italia di C), 206 le ammonizioni comminate (42 nel girone A, 91 nel girone B, 56 nel girone C, 17 in Coppa Italia di Serie C), 11 espulsioni (4 rossi diretti e 7 doppie ammonizioni) e 14 rigori assegnati (2 nel girone A, 6 nel girone B, 6 nel girone C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla