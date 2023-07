Brindisi, Alfredo Piarulli è il nuovo direttore generale del settore giovanile

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

SS Brindisi FC comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale del Settore Giovanile ad Alfredo Piarulli, affermato dirigente sportivo con diverse esperienze in prime squadre e settori giovanili professionistici come Monopoli e Fidelis Andria con le quali ha vinto Campionati Primavera 3 e 4. Al Direttore Piarulli i migliori auguri di buon lavoro. Si informa inoltre che la prossima settimana sarà indetta una conferenza stampa nella quale saranno presentati i nuovi staff dirigenziali e tecnici della stagione sportiva 2023 - 2024 e saranno illustrati i programmi del Settore Giovanile in previsione della prossima stagione.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi