Juve Stabia-Virtus Francavilla, aperta la prevendita per il settore ospiti

Ss Juve Stabia 1907 informa che sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti per la gara del 16 dicembre 2023 ore 18.30, allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, online e presso i punti vendita Etes (Tabaccheria Caracciolo, Viale Trentino 5, Taranto)

Il costo del tagliando è di € 10.00 + diritti di prevendita.

La vendita terminerà alle ore 19:00 del 15/12/2023.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla