Monopoli-Virtus Francavilla, Villa: "Siamo arrabbiati, la chiave di tutto è l'atteggiamento"

Serie C Girone C

Derby pugliese per la Virtus Francavilla, che ha voglia di lasciarsi definitivamente alle spalle la sconfitta contro il Sorrento: venerdì 20 ottobre, allo stadio Veneziani, ci sarà da affrontare il Monopoli (ore 20:45). I biancazzurri hanno l'obiettivo di riprendere la marcia dopo lo stop brusco di domenica scorsa, anche se di fronte ci sarà una squadra che cerca assolutamente il primo successo stagionale; a presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Alberto Villa.

Sulla reazione della squadra alla sconfitta contro il Sorrento: "Se perdi cinque partite uno a zero si chiama sofferenza, se ne perdi una cinque a zero significa che non ci sei. Abbiamo chiesto scusa ai tifosi, non bisogna mai sbagliare l'atteggiamento. Il risultato è la conseguenza dell'atteggiamento, come già detto in precedenza. Speriamo sia stata una bella lezione. Se ci fossi stato io domenica in sala stampa avrei detto che era colpa mia, i ragazzi hanno fatto una settimana spettacolare prima della gara".

Sulla partita: "Sarà una partita tosta, contro un avversario ferito. Sarà fondamentale approcciare bene la partita facendo una gara importante. Se loro saranno feriti, noi lo dobbiamo essere di più. Tutte le partite sono difficili, a prescindere che sia un derby. Siamo arrabbiati, soprattutto io, e la squadra lo deve percepire. Quando ci sono i risultati buoni bisogna usare il bastone a volte, perché l'asticella dell'attenzione non deve abbassarsi".

Sull'approccio tattico alla gara: "Loro possono utilizzare diversi sistemi di gioco, li abbiamo studiati tanto in settimana Utlizzano i terzini alti, oppure tre centrocampisti in fase di costruizione. Ci vuole un'idea precisa sul come attaccarli e quando andare a prenderli nella fase di pressing".

Sulla tifoseria: "Dopo la gara contro il Sorrento i tifosi hanno dimostrato grande maturità, e di questo li abbiamo ringraziati. Ora tocca a noi sdebitarci, il nostro scopo è quello di dare il massimo e combattere. Loro ci sono sempre vicini e trasmettono entusiasmo, li ringrazierò fino alla fine".