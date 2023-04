Ostuni, appuntamento da non sbagliare contro il Maglie: in palio c'è la salvezza diretta

Un appuntamento da non sbagliare per evitare sorprese e ottenere la salvezza nel girone B del campionato di Eccellenza pugliese. Domenica 16 aprile l'Ostuni sarà di scena al campo sportivo di Castrignano de' Greci per affrontare il Maglie in uno scontro diretto per la salvezza (calcio d'inizio alle ore 16:30): ai gialloblù servirà vincere per essere certi della permanenza in categoria ed evitare i playout.

Al momento c'è da dire che al netto della classifica lo spareggio salvezza non si svolgerebbe. Maglie, Arboris Belli, Ostuni, Novoli e Virtus Matino hanno dai sette ai nove punti di vantaggio sul Ginosa penultimo in classifica: se tale distacco rimarrà al termine della ventiseiesima giornata, allora la terzultima si salverebbe direttamente; il Ginosa dovrà affrontare l'Avetrana. Senza fare troppi calcoli, dunque, all'Ostuni urge cogliere l'intera posta in palio per raggiungere l'agognato obiettivo.