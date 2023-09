Pari e patta tra Fasano e Matera: al Curlo termina 0-0

Squadra in casa

Squadra in casa Fasano

Pareggio a reti bianche nella prima allo stadio Curlo per il Fasano. I biancazzurri guidati da Luca Tiozzo hanno raccolto uno 0-0 contro il Matera, un risultato che sta un po' stretto al netto delle occasioni create.

Idoyaga inizialmente prova a rendersi pericoloso con una conclusione però troppo debole, successivamente è stato annullato un gol per fuorigioco a Battista; gol che è stato sfiorato direttamente con il calcio di punizione battuto da Ganci. Nella ripresa è stato il Matera ad andare vicino alla rete su calcio piazzato, con Ferrara, poi i biancazzurri hanno replicato grazie a Ganci che, assistito da Idoyaga, ha impegnato il portiere ospite: non è stata l'ultima occasione per i padroni di casa, poiché Renelus su lancio di Lezzi ha costretto l'estremo difensore avversario al miracolo. Pari e patta dunque, al termine di una partita frizzante e combattuta.