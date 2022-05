Playoff Serie D, il Fasano affronterà il Bitonto in semifinale

Nell'ultima giornata di regular season il Fasano ha ceduto per 4-1 al Gravina, ma si è trattata di una sconfitta indolore dato che la formazione guidata da Ciro Danucci aveva già strappato il pass per un posto ai playoff. Al termine della trentottesima giornata è stato reso noto l'avversario del Fasano nella semifinale della postseason: sarà il Bitonto terzo in classifica, che verrà affrontato mercoledì 25 maggio allo stadio Città degli Ulivi; l'eventuale finale è prevista per domenica 29 maggio. L'altro accoppiamento vedrà il Francavilla sul Sinni giocare contro la Nocerina.