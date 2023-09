Il Brindisi all'esame Cerignola. Danucci: "Avversario forte, ma cercheremo di vincere"

Serie C Girone C

BRINDISI - Monday night con tanto di derby pugliese per il Brindisi, che lunedì sera (18 settembre) sarà di scena allo stadio Monterisi per affrontare l'Audace Cerignola (calcio d'inizio alle ore 20:45). Una sfida che arriva due settimane dopo la sconfitta di Potenza, al netto dello stop forzato per l'indisponibilità dello stadio Iacovone che doveva ospitare la gara con il Catania; i biancazzurri, che negli ultimi precedenti in Serie D sono stati sconfitti entrambe le volte dagli ofantini, ci arrivano potendo contare su due nuovi rinforzi, l'ala Cristian Galano e il centravanti Simone Andrea Ganz.

Danucci: "Sarà una partita tirata"

Mister Danucci spiega che la squadra “arriva bene a questo appuntamento”. “Abbiamo sfruttato la sosta - dichiara il mister - per mettere dentro delle idee ai nuovi arrivati”. Il tecnico chiarisce che la formazione sarà decisa solo nella giornata di lunedì. Di certo non sarà della partita il nel arrivato Galano. “Questo giocatore – afferma Danucci – non lo scopriamo certo noi. Dobbiamo dargli il giusto tempo per inserirsi nelle nostre idee di gioco e trovare una condizione fisica accettabile. Penso che nel gir di 10-15 giorni possa essere convocato e fare uno spezzone”.

Il Cerignola sarà un avversario duro. “E’ una squadra – afferma ancor Danucci – forte. Ha fatto grandi investimenti di mercato. La affronteremo con grande concentrazione e intensità. Lotteremo su ogni pallone. Loro avranno le loro ragioni per vincere la patita. Noi avremo le nostre. Sarà una partita tirata”.

Danucci assicura che i suoi calciatori “stanno bene”. “In questo momento - prosegue - è importante che tutti sappiano cosa devono fare. Man mano, di partita in partita, decideremo sulla formazione”.

Infine delle parole di elogio per i tifosi brindisini, che hanno polverizzato i 250 biglietti messi loro a disposizione. “Ho un debole – dichiara Danucci – per loro. Ci sono sempre stati molto vicini. Stanno dimostrando attaccamento a questa squadra. Noi dobbiamo cercare di farli innamorare ancora di più. Dipende molto da noi. Siamo contenti del seguito che stiamo avendo. Ora bisogna cominciare a fare prestazioni e punti, perché solo attraverso le prestazioni vengono i punti”.

Cerignola: in attacco bomber Malcore

L'ex tecnico del Fasano Ivan Tisci dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3. Krapikas in porta, Ligi e Martinelli a formare la coppia di centrali mentre Russo e Tentardini agiranno come terzini (rispettivamente a destra e a sinistra); presente Capomaggio in mediana che sarà affiancato da Tascone e Botta, quest'ultimo in ballottaggio assieme a Ruggiero. Davanti spazio a Malcore, con ai suoi lati D'Ausilio e D'Andrea.

Consueto 4-2-3-1 per la formazione guidata da Ciro Danucci. Saio tra i pali, sulle corsie difensive (a destra e a sinistra) ci saranno Valenti e Monti, nel cuore della retroguardia spazio a Gorzelewski e Bizzotto; Cancelli e Malaccari presidieranno la mediana, sulla trequarti invece pronto l'utilizzo di De Angelis coadiuvato dagli esterni Albertini (resta aperto il ballottaggio con Fall) e Golfo. In attacco la sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo dal primo minuto di Ganz.

Audace Cerignola-Brindisi, le probabili formazioni

AUDACE CERIGNOLA (4-3-3): Krapikas, Russo, Martinelli, Ligi, Tentardini; Botta, Capomaggio, Tascone; D'Ausilio, Malcore, D'Andrea. All.Tisci.

BRINDISI (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Monti; Cancelli, Malaccari; Albertini, De Angelis, Golfo; Ganz. All. Danucci