Virtus Francavilla: arriva il Taranto, derby da vincere per scacciare la crisi

Serie C Girone C

Un derby che vale tanto. Dopo tre sconfitte consecutive, l'ultima arrivata sul campo del Latina per 1-0, la Virtus Francavilla è chiamata a tornare a muovere la classifica: l'obiettivo è farlo subito nella sfida di stasera alla Nuovarredo Arena, dove arriverà il Taranto (calcio d'inizio alle ore 20:45). Una sfida affascinante, che fornisce punti in palio pesanti in ottica salvezza: tra le mura amiche i biancazzurri hanno uno score favorevole, avendo messo a referto nei precedenti tre vittorie e due pareggi. Non sarà l'unico derby pugliese in programma per l'undicesima giornata, si giocherà anche infatti Brindisi-Monopoli.

Come già accennato, il club della Città degli Imperiali è a secco da tre gare, nelle quali sono arrivati i ko contro Sorrento, Monopoli e Latina: sono 11 i punti finora conquistati in classifica. Gli ionici nell'ultimo turno hanno battuto per 3-1 la Turris, portandosi a quota 14 punti in classifica. Il match sarà arbitrato da Stefano Nicolini della di Brescia coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco della sezione di Padova ed Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno. Il quarto uomo sarà Giuseppe Rispoli della sezione di Locri.

La Virtus Francavilla dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Forte in porta, protetto dalla retroguardia composta da Accardi, Gavazzi e Monteagudo; possibile la conferma di De Marino sulla fascia sinistra, dall'altro lato invece dovrebbe esserci ancora Biondi con Di Marco ancora schierato nel ruolo di mezzala. A completare il centrocampo ci saranno inoltre Izzillo, in qualità di playmaker, e Macca come interno, mentre davanti Giovinco è pronto al rientro da titolare affiancando così Artistico.

Stesso modulo per la formazione guidata da Ezio Capuano. Vannucchi tra i pali dietro alla difesa formata da Riggio, Antonini ed Enrici; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, ci saranno Mastromonaco e Ferrara. In mezzo invece, accanto a Fiorani e Calvano, potrebbe esserci l'impiego dal primo minuto di Romano. In attacco invece agiranno Kanoute e Cianci. Non è da escludere il 3-4-3, con Bifulco al posto di Romano a far parte del tridente offensivo.

Virtus Francavilla-Taranto, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Biondi, Di Marco, Izzillo, Macca, De Marino; Giovinco, Artistico. All.Villa.

TARANTO (3-5-2): Vannucci; Riggio, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Fiorani, Romano, Calvano, Ferrara; Kanoute, Cianci. All. Capuano.