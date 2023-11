Brindisi deciso a uscire dal pantano: a Taranto per il derby della rinascita

Serie C Girone C

Primo di due derby cruciali per il Brindisi, che nel tardo pomeriggio di oggi sarà ospite del Taranto in un confronto che tra i professionisti tornerà in scena dopo più di trenta anni. Il calcio d'inizio allo stadio Iacovone è fissato per le ore 18:30. I biancazzurri, reduci da quattro ko consecutivi, sono a caccia di una svolta dopo una settimana particolare, durante la quale si è parlato del possibile esonero del tecnico Ciro Danucci alla fine rimasto alla guida degli adriatici. Da capire se un'eventuale sconfitta porterebbe a dei provvedimenti o meno.

A disposizione dei tifosi del Brindisi sono stati messi a disposizione appena 100 biglietti nel settore di gradinata, a beneficio dei possessori della fidelity card. La Curva Sud, finora sempre presente in ognio dove, rinuncerà alla trasferta, proprio a causa dell'esiguo numero di tagliandi disponibili.

Come arriva il Taranto

Gli uomini guidati da Ezio Capuano, reduci da due sconfitte di fila contro Juve Stabia e Sorrento, dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Vannucchi in porta, protetto dalla linea difensiva formata da Luciani, Antonini e Riggio mentre sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, stazioneranno Mastromonaco e Ferrara. In mediana, accanto a Zonta, potrebbero vederesi Calvano e Fiorani, davanti invece Kanoute completerà il reparto assieme a Cianci. Da non escludere l'utilizzo del 3-4-3, nel quale uno tra Fabbro e Orlando verrebbe schierato davanti con Fiorani in panchina. Out Bifulco per squalifica.

Come arriva il Brindisi

Danucci invece potrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1, riproposto domenica contro l'Avellino dopo aver utilizzato il 3-5-2 contro Monopoli, Catania e Giugliano. Tra i pali Saio va verso la conferma dietro al tandem di centrali Gorzelewski-Cappelletti, supportato dai terzini Valenti (a destra) e Monti (a sinistra); in mediana accanto a Malaccari ci sarà Cancelli, sulla trequarti potrebbe agire Lombardi coadiuvato dagli esterni Albertini e Fall. In attacco chance dal primo minuto per Ganz, favorito su Moretti.

Taranto-Brindisi, le probabili formazioni

TARANTO (3-5-2): Vannucci; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Fiorani, Zonta, Ferrara; Kanoute, Cianci. All. Capuano.

VIRTUS FRANCAVILLA (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Cappelletti, Monti; Malaccari, Cancelli; Albertini, Lombardi, Fall; Ganz. All.Danucci.