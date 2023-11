Promozione Puglia, Carovigno: Alfrido Kreshpa è il nuovo allenatore

Arriva un nuovo allenatore alla guida dell’RF Carovigno 1949.

L’RF Carovigno 1949. dà una svolta significativa alla conduzione della prima squadra. La società ha affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Alfrido Kreshpa. Il nuovo allenatore, di origine albanese, ha militato come calciatore in serie A nel paese delle aquile, in serie D ed Eccellenza in Italia.

Mister Kreshpa ha intrapreso giovanissimo la carriera di allenatore lo scorso anno con l’Ostuni nel campionato di Eccellenza, ottenendo la salvezza dei gialloblù. Il neo mister del Carovigno ha subito accettato con entusiasmo questa nuova sfida.

Fonte: comunicato ufficiale Carovigno