Serie C, la designazione arbitrale per il match Avellino-Brindisi

Avellino-Brindisi, match valido per la trentaduesima giornata di Serie C girone C, in programma per Sabato 16 Marzo alle ore 18.30 presso lo Stadio “Partenio - Adriano Lombardi”,sarà diretta dal Signor Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila.

Assistenti di gara il Signor Michele Decorato sezione di Cosenza e il Signor Vittorio Consonni della sezione di Treviglio; quarto ufficiale il Signor Filippo Balducci della sezione di Empoli.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi