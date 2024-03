Una buona Virtus lotta contro l'Avellino ma non basta: 0-0 alla Nuovarredo Arena

Dopo la sconfitta esterna nel derby pugliese contro il Taranto, la Virtus Francavilla è tornata a muovere lievemente la classifica. Alla Nuovarredo Arena la formazione allenata da Alberto Villa ha raccolto uno 0-0 contro l'Avellino, in una gara dove gli stessi biancazzurri hanno creato molte situazioni importanti non riuscendo però a finalizzare, lottando a testa alta con un avversario di caratura superiore.

La prima frazione di gara è stata molto vivace: i padroni di casa non si sono risparmiati nel metterci aggressività sul portatore di palla e nell'ostruire le linee di passaggio. Due le occasioni più ghiotte in avvio, una a testa: Cionek ha colto un palo con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, mentre Biondi ha sfiorato il vantaggio da posizione ravvicinata andando a sbattere sull'intervento di Ghidotti. Tra le due squadre è andato in scena un vero e proprio botta e risposta, caratterizzato da un ritmo alto e dagli spunti di Sgarbi (tiro velenoso respinto da Branduani) e Polidori, che su punizione ha costretto Ghidotti ad una parata in tuffo.

A inizio ripresa Artistico ha avuto una grande occasione per sbloccare il match, ma la punta ha mancato il bersaglio quasi a porta spalancata. Questa è stato il sussulto più rilevnate del secondo tempo, comunque ben interpretato dai biancazzurri: la Virtus Francavilla è salita così a quota 27 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Avellino, il tabellino

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, De Marino, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Di Marco (34’st Macca), Artistico, Polidori (34’st Contini), Izzillo (22’st Garofalo), Risolo, Ingrosso. A disp: Carretta, Lucatelli, Gavazzi, Molnar, Carella, Nicoli, Laaribi, Cardoselli. All. Villa

Avellino: Ghidotti, Ricciardi, Palmiero (1’st Rocca), Sgarbi (22’st Russo), Rigione, Armellino, De Cristofaro, Cionek (1’st Cancellotti), Gori (22’st Marconi), Frascatore, Liotti (39’st D’Ausilio). A disp: Pane, Pizzella, Tito, Patierno, Mulè, Dall’Oglio, Pezzella, Tozaj, Llano Massa.All. Pazienza

Arbitro: Sig. Emanuele Frascaro di Firenze (Franco Iacovacci di Latina-Marco Toce di Firenze-Mattia Caldera di Como)

Note: Ammoniti: Risolo, Monteagudo (VF) Palmiero, Marconi, Rigione (AV)

Recupero: 1’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla

