Il Brindisi e la dura trasferta a Benevento: l'ultimo confronto in C1 nel 1987

Serie C Girone C

Trasferta impegnativa per il Brindisi nel ventiquattresima turno del campionato di Serie C, girone C: i biancazzurri, reduci da due pareggi di fila raccolti contro Audace Cerignola e Monterosi, dovranno presentarsi domenica 4 febbraio al cospetto del Benevento, allo stadio Vigorito (ore 14:00). Una sfida complessa, nella quale gli uomini guidati da Giorgio Roselli cercheranno di portare a casa punti per la salvezza contro la terza squadra in classifica, che ambisce rimanere nelle zone alte della graduatoria.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate in terra campana tra i professionisti è stata nella stagione 1986/1987, in Serie C1: il 15 marzo del 1987 i padroni di casa riuscirono ad imporsi per 2-0; terminò 1-0 invece la gara della stagione precedente, andata in scena l'8 dicembre 1985. In Serie C, nel corso dell'annata 1977/1978, il Benevento ebbe la meglio per 2-0 grazie alle reti di Alfredo Zica al 19' e di Mario Perego al 58'.

Il 13 marzo del 1977 gli adriatici strapparono invece un pareggio: il match finì 1-1, con i giallorossi che sbloccarono il risultato al 7' grazie ad Arrigo Dolso, mentre la replica ospite arrivò al 65' e portò la firma di Bruno Del Pelo.