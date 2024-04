Brindisi, contro il Sorrento per onorare la stagione: biancazzurri a caccia del terzo successo di fila

Penultimo impegno casalingo della stagione per il Brindisi, già retrocesso in Serie D ed intenzionato ad onorare il campionato in queste ultime tre gare: nel pomeriggio di oggi, allo stadio Fanuzzi, arriverà il Sorrento (calcio d'inizio alle ore 16:15). Gli adriatici ospiteranno i rossoneri tra le mura del proprio impianto a due anni di distanza dall'ultima volta, quando entrambe le formazioni militavano nel girone H dell Serie D; il match come già accennato non ha nulla in palio per gli uomini guidati da Nicola Losacco, che però vogliono prolungare la striscia positiva attualmente arrivata a due vittorie consecutive.

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2. Saio in porta, protetto dalla retroguardia composta da Gorzelewski, Bonnin e Monti; sulle fasce, rispettivamente a destra e a sinistra, potrebbero agire Valenti e Falbo, mentre in mezzo al campo possibile conferma per Martorelli assieme a Petrucci e Pinto. Davanti Pagliuca sembra essere in vantaggio su Guida per affiancare Trotta.

Analogo modulo per la squadra allenata da Vincenzo Maiuri. L'ex Albertazzi in porta dietro al trio difensivo Loreto-Fusco-Blondett; a centrocampo possibile l'impiego di De Francesco al fianco di Cuccurullo e La Monica, mentre le corsie esterne dovrebbero essere presiedute da Vitiello (a destra) e Vitale (a sinistra). In attacco pronti Martignago e Ravasio.

Brindisi-Sorrento, le probabili formazioni

BRINDISI (3-5-2): Saio; Gorzelewski; Bonnin, Monti; Valenti, Petrucci, Martorelli, Pinto, Falbo; Pagliuca, Trotta. All. Losacco.

SORRENTO (3-5-2): Albertazzi; Loreto, Fusco, Blondett; Vitiello, La Monica, Cuccurullo, De Francesco, Vitale; Martignago, Ravasio. All. Maiuri.