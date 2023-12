Serie C, la designazione arbitrale del match Virtus Francavilla-Audace Cerignola

Il Sig. Eugenio Scarpa della sezione AIA di Collegno sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Audace Cerignola di lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 20.45, valevole per la diciassettesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Antonio D’Angelo della sezione di Perugia e Michele Piatti della sezione di Como. Quarto Ufficiale il sig. Giuseppe Lascaro di Matera.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Collegno dirigerà per la terza volta i biancazzurri.

I precedenti risalgono alla stagione 2021/2022 nella quale diresse Virtus Francavilla Calcio-Campobasso (terminata 4 a 4 con 1 ammonizione comminata ai biancazzurri ed un rigore contro) ed alla scorsa stagione nella quale ha diretto Giugliano-Virtus Francavilla Calcio (terminata 2 a 0 con due ammonizioni ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Scarpa 58 presenze in serie C (12 nel girone A, 22 nel girone B, 18 nel girone C, 1 nei Playoff di C, 4 in Coppa Italia di C ed 1 in Supercoppa di C), 321 le ammonizioni comminate (61 nel girone A, 133 nel girone B, 105 nel girone C, 4 nei Playoff di C, 17 in Coppa Italia di C ed 1 in Supercoppa di C), 18 espulsioni (5 rossi diretti e 13 doppie ammonizioni) e 23 rigori assegnati (5 nel girone A, 7 nel girone B, 11 nel girone C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla