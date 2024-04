Tracollo Virtus Francavilla: l'Audace Cerignola si impone con un tris

Dopo la vittoria sul Catania dello scorso weekend la Virtus Francavilla cade malamente nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola: allo stadio Monterisi la formazione guidata da Alberto Villa è stata sconfitta per 3-0, in una partita che ha visto i padroni di casa tenere le redini per gran parte del match.

Il club della Città degli Imperiali è ancora in corsa per i playout ma non può più permettersi di sbagliare. fondamentale sarà, nelle prossime due partite, non andare in svantaggio di otto punti rispetto a Turris o Monopoli. Ed inoltre bisognerà guardarsi le spalle dal Monterosi, ora lontano solo due lunghezze.

I padroni di casa sono andati in vantaggio al 23', quando Coccia ha approfittato dell'ennesimo errore difensivo dei biancazzurri in questa stagione per andare a segno; al 51' è arrivato il raddoppio firmato da D'Andrea, su cross di Visentin. La situazione non cambia e, anzi, l'Audace Cerignola è andato a trovare anche il tris di nuovo grazie ad uno scatenato D'Andrea, che ha trafitto Branduani con una conclusione dal limite dell'area. La Virtus Francavilla è rimasta ferma a quota 33 punti in classifica.

Audace Cerignola-Virtus Francavilla, il tabellino

Reti: 22’pt Coccia, 5’st, 16’st D’Andrea (CE)

Audace Cerignola: Barosi, Visentin, Coccia, Bianchini, Ligi (27’st Rizzo), D’Andrea (34’st Leonetti), Sainz-Maza (27’st Ghisolfi), Tentardini (3’st Russo), Gonnelli, Tascone, Vuthaj (34’st Malcore). A disp: Krapikas, Fares, Allegrini, Bianco, Lombardi, Carnevale. All. Raffaele

Virtus Francavilla Calcio: Branduani, Monteagudo, Gasbarro, Biondi, Artistico, Dutu (1’st Molnar), Carella (1’st Di Marco), Contini, Izzillo (28’st Neglia), Laaribi (14’st Risolo), Macca (1’st Garofalo). A disp: Carretta, Lucatelli, De Marino, Nicoli, Vapore, Accardi, Ingrosso, Cardoselli. All. Villa

Arbitro: Sig. Fabio Rosario Luongo di Napoli (Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia-Luigi Ingenito di Piombino-Andrea Zoppi di Firenze)

Note: Ammoniti: D’Andrea (CE) Monteagudo, Dutu, Molnar, Risolo, Garofalo (VF)

Recupero: 1’pt, 4’st

Fonte tabellino: comunicato ufficiale Virtus Francavilla